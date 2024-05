Kate Middleton come sta? Antonio Caprarica spegne l'ottimismo sulla salute della principessa: «Ci dirà lei quando starà meglio»

Venerdì 31 Maggio 2024, 08:56 - Ultimo aggiornamento: 09:30

Se dal Regno Unito giungono voci incoraggianti riguardo allo stato di salute di Kate Middleton, a spegnere ogni entusiasmo è Antonio Caprarica, celebre giornalista e opinionista televisivo. Secondo l'esperto, infatti, ci sono alcuni rumor che suggeriscono una certa preoccupazione a riguardo, laddove ne arrivano molti altri che minimizzano la situazione, creando un quadro confuso.

Kate Middleton, annullati tutti gli impegni di giugno: la principessa continua la chemioterapia a casa

Per tentare di fare un po' di chiarezza tra questi pettegolezzi e distinguere quelli che sono stati diffusi per cercare di tranquillizzare il pubblico da quelle che sono reali condizioni della principessa del Galles, è intervenuto Antonio Caprarica che ha partecipato come ospite nella puntata di Pomeriggio 5 andata in onda lo scorso 30 maggio. Con Myrta Merlino, infatti, Caprarica ha discusso proprio della principessa di Galles. Cosa avrà mai rivelato?

