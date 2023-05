Kate Middleton in rosa, l'outfit (tailleur e scarpe) da 5.000 euro nasconde il dettaglio low cost. Ed è già must have

Kate Middleton ha incantato tutti durante la sua visita al Foundling Museum, museo d'arte di Londra, per sostenere il design locale. La principessa del Galles, diventata anche Patrona del Museo degli Innocenti, ha visitato il museo per incontrare coloro che hanno esperienza nel sistema di assistenza ai bambini durante la prima infanzia. E tutti gli occhi dei sudditi di Sua Maestà stamani erano per lei ed il suo outfit.

Kate, il particolare dell'outfit

Il suo outfit ha lasciato tutti senza parole, con il tailleur rosa di Alexander McQueen, con una camicetta di seta, gioielli britannici Mappin & Webb, scarpe di Emmy London bianche e una sorprendete cintura in perle del marchio indipendente londinese Camilla Elphick.

Il prezzo dell'abito e degli accessori di Kate

Andiamo a scoprire il prezzo di ogni singolo accessorio e dell'abito indossato dalla principessa e scopriamo insieme quale tra questi è il dettaglio cheap and chic.

La principessa Kate Middleton non è nuova a dettagli cheap and chic e a outfit riciclati in varie occasioni. L'evento di questa mattina, la visita al Foundling Museum, ne è la prova.

Il tailleur rosa firmato Alexander McQueen ha un costo molto alto: solo il prezzo della giacca si aggira intorno a 2.600 euro, mentre il pantalone elegante costa intorno a 900euro. I gioielli scelti dalla principessa sono di Mappin&Webb, gli orecchini in perla hanno un costo totale di 1.100 euro e le scarpe, firmate Emmy London, costano 400euro.

La cintura bianca stretta in vita con perle bianche è, quindi, il dettaglio cheap and chic dell'outfit della principessa del Galles: costa solo 90 euro.

Inutile dire che sarà il must della primavera-estate 2023, bello e accessibile.

Cheap and chic come piace ai fan di Kate.