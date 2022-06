Kate Middleton, il commovente tributo (su un carro armato) ai militari per la Giornata delle Forze Armate: «Grazie per il lavoro che fate»

Kate Middelton ha reso omaggio a uomini e donne coraggiosi, in occasione (oggi) della Giornata delle Forze Armate. La Giornata delle forze armate, è un'occasione annuale per mostrare sostegno alla comunità militare del Regno Unito. La duchessa di Cambridge , 40 anni, attraverso l'account Instagram che condivide con il principe William ha scritto un messaggio personale in occasione dell'evento. A cornice del post nuove foto di se stessa mentre aiutava durante una visita a una base dell'esercito britannico nel novembre dello scorso anno, quando ha visitato la Pirbright Training Academy per incontrare nuove reclute.

APPROFONDIMENTI L'EVENTO Il principe William compie 40 anni SCONTRI REALI Harry e Meghan mai più in Inghilterra? ROYAL FAMILY William e Kate, la nuova casa con "solo" 4 camere LONDRA Meghan Markle, la Regina insabbia il report sulle accuse di... LE REGOLE Royal Family, il protocollo beauty per Regina e principesse:... PERSONE Kate Middleton con Tom Cruise per la prima del nuovo Top Gun: e...

Il principe William compie 40 anni. La sua storia, il matrimonio con Kate, i dissidi col fratello Harry

Kate Middleton, il tributo della Duchessa ai militari

«Oggi, in occasione della Giornata delle Forze Armate, William ed io vorremmo rendere omaggio agli uomini e alle donne coraggiosi, passati e presenti, che prestano servizio in tutte le nostre forze armate, in mare, a terra e in air, qui nel Regno Unito e in tutto il mondo. Grazie per tutto quello che voi e le vostre famiglie sacrificate per tenerci al sicuro».

Le esclusive foto

La duchessa, reduce dei festeggiamenti del 40° compleanno del marito all'inizio di questa settimana, ha mostrato un sorriso fiero in una foto mentre indossava un elmo, e in altre ha incontrato soldati in formazione. La Giornata delle forze armate si svolge l'ultimo sabato di giugno di ogni anno, per commemorare uomini e donne che hanno precedentemente prestato servizio o stanno attualmente prestando servizio nelle forze armate britanniche.

Kate anche stavolta ha dimostrato che non si tira indietro rispetto a nulla.