Kate Middleton, il fan le chiede un selfie e ammette: «Sono nervoso». La risposta a sorpresa della principessa

In visita nella città inglese di Leeds, la principessa Kate Middleton si è concessa un bagno di folla, con tanto di selfie scattati insieme ai suoi ammiratori. Qualcosa però è accaduto quando, tra la gente, è spuntato fuori un suo fan che le ha chiesto nervosamente un selfie. La risposta della moglie del principe William è stata assolutamente fantastica e in grado di mettere in luce ancora una volta la sua premura, la sua dolcezza e la sua simpatia. Ecco la frase di sole nove parole che ha fatto il giro del mondo.

The Princess of Wales very sweetly calms a man’s nerves when he asked her for a selfie at @LeedsMarkets. “We all get nervous” #ShapingUs @GBNEWS | @Earlychildhood pic.twitter.com/fRuaKp4ZJD

— Cameron Walker (@CameronDLWalker) January 31, 2023