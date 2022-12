Kate Middleton, relazione molto stretta con il principe Harry nei primi anni del suo matrimonio

Giovedì 29 Dicembre 2022, 11:18

Di tutte le storie che ruotano attorno alla famiglia reale inglese, si sente parlare poco del rapporto di Kate Middleton con il principe Harry. Come ha ricordato qualcuno per diversi anni, prima di essere i "fantastici quattro", Kate, William e Harry sono stati i "fantastici tre". Kate ha iniziato a frequentare il principe William nel 2010, instaurando fin da subito un rapporto quasi fraterno con il principe Harry. Per questo l'attuale principessa di Galles, secondo alcune indiscrezioni, si sentirebbe "tradita" dal cognato, nonostante abbia cercato più volte di fare da "ponte" tra lui e William, auspicando in una riconciliazione che ormai sembra impossibile. Tutto è cambiato con l'arrivo di Meghan Markle: il distacco della coppia con il resto della famiglia ormai sembra definitivo a seguito delle dichiarazioni fatte nella docuserie "Harry e Meghan" che hanno attaccato Kate, rea di aver fatto addirittura piangere Meghan Photo Credits: Kikapress Music: "Summer" from Bensound.com

