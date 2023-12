Kate Middleton razzista? La principessa (non) risponde agli attacchi della stampa e adotta il "trucco" della regina Elisabetta

Mercoledì 20 Dicembre 2023, 08:58

Kate Middleton sta facendo parlare molto di sé perché sembra aver adottato una strategia vincente nel gestire gli attacchi della stampa, un approccio che ricorda tantissimo il celebre "scudo dell'invisibilità" della defunta Regina Elisabetta II. La sua decisione è emersa soprattutto dopo le dichiarazioni di Omid Scobie nel suo nuovo libro, "Endgame", che ha portato all'attenzione del pubblico la connessione tra Kate e la compianta sovrana. La Principessa del Galles sta seguendo molto attentamente le orme della regina nel proteggere la propria reputazione e rispondere alle critiche. Andiamo a scoprire come.

