Domenica 9 Giugno 2024, 08:52 - Ultimo aggiornamento: 09:56

Una lettera per scusarsi della sua assenza. Kate Middleton, la futura regina d'Inghilterra, ha scritto alle guardie irlandesi dopo aver saltato la prova finale di ieri per il Trooping the Colour, l'annuale sfilata per il compleanno del sovrano che si terrà sabato 15 giugno alle 12. Kate che è anche il colonello del reggimento ha parlato per la prima volta dopo l'annuncio del tumore che l'ha colpita di quando potrebbe ritornare in pubblico. «Spero di potervi rappresentare tutti ancora una volta molto presto - ha scritto - Per favore, inviate i miei migliori auguri e buona fortuna a tutti i soggetti coinvolti. Mi dispiace molto di non poter fare la revisione del colonnello di quest'anno». La principessa del Galles, 42 anni, ha rivelato in un messaggio ottimista che spera di tornare presto ai suoi doveri pubblici.

La lettera letta in pubblico



La principessa, che è il tenente colonnello delle guardie, ha scritto: «Spero di potervi rappresentare tutti ancora una volta molto presto. Per favore, inviate i miei migliori auguri e buona fortuna a tutti i soggetti coinvolti». La nota, letta alle truppe in un video pubblicato dal reggimento sui social media, diceva: «Volevo scrivervi per farvi sapere quanto sono orgoglioso dell’intero reggimento in vista della Colonel’s Review e del Trooping the Colour.



Apprezzo tutti coloro che quest'anno hanno fatto pratica per mesi e hanno dedicato molte ore per garantire che le loro uniformi e le loro esercitazioni fossero immacolate. Mi dispiace molto di non poter fare il saluto alla cerimonia di quest'anno». Il suo messaggio è stato concluso con la frase quis separabit, un motto latino derivato dalla Bibbia e associato all'esercito britannico in Irlanda che significa "Chi ci separerà?". Il reggimento ha risposto: «Le guardie irlandesi sono state profondamente toccate nel ricevere questa mattina una lettera dal nostro colonnello, Sua Altezza Reale, la Principessa del Galles. Continuiamo ad augurare a Sua Altezza Reale una buona guarigione e le inviamo i nostri migliori auguri. Quis Separabit».

Kate si affaccerà dl balcone?

Kate normalmente avrebbe fatto il saluto alle guardie irlandesi una settimana prima della grande parata a Londra, ma Buckingham Palace ha annunciato il 30 maggio scorso che non avrebbe preso parte alla manifestazione. Non è chiaro se parteciperà al Trooping the Colour affacciandosi dal balcone reale, certo è che Carlo non apparirà però a cavallo, ma prenderà parte al corteo su una carrozza insieme alla regina Camilla.

Cos'è il Trooping the colour

Trooping the colour (traduzione Sfilata della bandiera) è uno degli eventi più significati del Regno Unito. I reggimenti del Commonwealth e del British Army, coinvolti in questa tradizione della fanteria britannica che risale al XVII secolo, sfilano per le strade di Londra. Quest'anno l'evento si tiene il 15 giugno 2024: ogni anno infatti l'iniziativa si celebra il secondo sabato di questo mese. Si celebra il compleanno del Re anche se non è nato a giugno: si tratta di una tradizione in uso a partire dal 1748 come voluto da Giorgio II. Ogni anno è possibile anche assistere e partecipare alla parata.