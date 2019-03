Kate Middleton e la regina Elisabetta, un incontro speciale: ecco cosa succederà

Martedì 19 marzo sarà un giorno importante per Kate Middleton. La 37enne moglie di William e futura regina consorte ha un “appuntamento” con la 92enne regina Elisabetta: insieme inaugureranno l'apertura della Bush House al Kings College di Londra, dopo i lavori di rinnovo. Dell'evento ne dà notizia Vanity Fair.

L’occasione è di quelle importanti, perché entrambe sono molto legate a questa istituzione di cui la Regina è patrona, mentre Lady Middleton ha visitato le neo-mamme al Maurice Wohl Clinical Neuroscience Institute.

Al fianco di Elisabetta ci sarà soltanto Kate, la moglie del nipote William, e nessun altro esponente della Royal Family. È la prima volta che succede dopo sette anni. Dal 2012 in poi, Elisabetta II e Kate si sono sempre incontrate alla presenza di altri membri della famiglia, almeno nelle cerimonie ufficiali. Quell'unico precedente era stato a Leicester, in una tappa del Queen’s Diamond Jubilee nel Regno Unito.

Il 2019 per Kate, mamma di George, Charlotte e Louis, è cominciato con una fitta serie di appuntamenti in agenda. Solo pochi giorni fa ha partecipato al ricevimento in onore di Carlo e dei suoi 50 anni da principe del Galles. C'era la regina Elisabetta ma c'erano tutti i membri più stretti della famiglia, compresa Meghan Markle.

Anche per la sovrana il nuovo anno è cominciato all'insegna delle novità. Ricordiamo infatti in settimana Elisabetta è sbarcata su Instagram. Per lei la nuova "avventura social" è partita condividendo il suo primo post.

