Kate Middleton con il maglione di Natale, ecco i suoi look più belli per le Feste (e come imitarli)

Maglione di Natale sì, ma in versione chic per Kate Middleton. L'Ugly Christmas Sweater (il maglione tradizionalmente brutto) come quello di Mark Darcy in Bridget Jones non appartiene di certo alla Duchessa preferita dai più, che per l'annuncio del tradizionale concerto della vigilia ha scelto invece un incantevole modello Miu Miu, chic, bon ton, festivo quanto basta e pure Made in Italy.

APPROFONDIMENTI LA DISCENDENZA La principessa Charlotte ruba la scena nella cartolina di... AUGURI REALI Kate e William, la foto di Natale con i figli durante la vacanza... FUTURA REGINA Video

Catherine, i cui look sono ricercatissimi ogni giorno dell'anno ma a Natale in particolar modo, è comparsa con un cardigan rosso con colletto immacolato, roselline bianche e bottoni di madreperla nel trailer del tradizionale concerto di Natale "Together at Christmas" che sarà trasmesso in tv il 24 dicembre.

Kate e William, la foto di Natale con i figli durante la vacanza in Giordania

L'eco di Lady Diana

Un omaggio ad alcune mises di Lady Diana, secondo i tabloid inglesi: in particolare al "Black sheep sweater" di Muir and Osborne recentemente riproposto da Rowing Blazers. Si può dire che la compianta principessa fosse in effetti una professionista dei maglioni "stile nonna": un po' a causa degli anni Ottanta un po' per vocazione personale, i modelli in lana magari ricamati erano uno dei suoi must. Dal jumper rosso con i ricami bianchi sfoggiato per portare il piccolo Harry a scuola e il cardigan bordeaux con le renne antesignano dei moderni maglioni di Natale: in quanto a fonti di ispirazione Kate aveva solo l'imbarazzo della scelta.

I look di Natale

Per quanto riguarda noi comuni mortali, se imitare la Duchessa è spesso una buona idea, per le feste lo è ancora di più. Il caposaldo è il cappotto, spesso rosso festivo: come per l'8 dicembre, quando Kate ha scelto un capospalla rosso con fiocco firmato Catherine Walker per l'apputamento a Westminster. L'evento più atteso però è l'uscita per la messa di Natale a Sandringham, dove la famiglia reale trascorre le feste: negli ultimi tempi i modelli scelti hanno variato dal rosso al verde scuro, a volte anche a motivo tartan (altra ottima idea per i look di fine anno). Tanto fa anche il copricapo abbinato: cappello ma anche headband o cerchietto bombato.