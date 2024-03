Kate Middleton, scandalo alla London Clinic: il personale dell'ospedale ha tentato di hackerare le cartelle cliniche della principessa

Non c'è pace per Kate Middleton. Secondo quanti riporta il Daily Mirror il personale della London Clinic, l'ospedale spesso utilizzato dai reali, «ha tentato di accedere ai suoi referti medici privati» per divulgare notizie sulle reali condizioni della principessa. L'Ufficio dei commissari per l'informazione (ICO) ha confermato di aver ricevuto un "rapporto di violazione" e sta svolgendo indagini. Secondo il Mirror, «almeno un membro dello staff sarebbe stato sorpreso mentre cercava di accedere alle cartelle cliniche». Il giornale afferma che è stata avviata un'indagine interna presso l'ospedale privato londinese, che negli ultimi mesi ha curato sia la principessa del Galles che il re Carlo III.

Cosa è successo



L'ospedale privato dove Kate Middleton è stata operata ieri sera ha rifiutato di rivelare se il personale che avrebbe tentato di hackerare le cartelle cliniche della famiglia reale sia ancora in servizio. Il garante dei dati, l'Information Commissioner's Officer (ICO), ha confermato di aver "ricevuto una segnalazione di violazione" e di essere in procinto di "valutare le informazioni fornite". Nel frattempo, addetti ai lavori dell'ospedale, con sede a Marylebone, nel centro di Londra, hanno affermato che il personale è rimasto «totalmente scioccato e sconvolto» dal fatto che un "collega fidato" avrebbe potuto compiere una tale "violazione della fiducia e dell'etica". Si dice che la principessa sia a conoscenza delle accuse, mentre un portavoce di Kensington Palace ha detto: «Questa è una questione che riguarda la London Clinic».

L'indagine interna

La London Clinic non ha potuto confermare la data esatta in cui si dice che sia avvenuta la presunta violazione, ma la rivelazione è arrivata il giorno dopo la diffusione di un video in cui si vede Kate in giro con William mentre fa la spesa in un negozio di prodotti locali a Windsor durante il fine settimana.

Un membro dell'ospedale ha detto al Mirror: «Questa è una grave violazione della sicurezza e incredibilmente dannosa per l'ospedale, data la sua reputazione senza macchia per la cura dei membri della famiglia reale». I dirigenti senior dell'ospedale hanno contattato Kensington Palace immediatamente dopo che l'incidente è stato portato alla loro attenzione e hanno assicurato che sarebbe stata condotta un'indagine completa. «L'intero staff medico è rimasto completamente scioccato e sconvolto dalle accuse ed è rimasto molto ferito dal fatto che un collega fidato potesse essere ritenuto responsabile di una tale violazione della fiducia e dell'etica». È un reato penale per il personale di qualsiasi struttura sanitaria pubblica o privata accedere alle cartelle cliniche di un paziente senza il consenso del responsabile del trattamento dei dati del fornitore di servizi sanitari.

Le condizioni di Kate



La polizia metropolitana ha detto a MailOnline di non poter commentare senza sapere se la clinica avesse denunciato l'incidente alle forze dell'ordine. Sebbene la clinica abbia rifiutato di rispondere alle domande, ha affermato di credere fermamente "che tutti i nostri pazienti, indipendentemente dal loro status, meritano totale privacy e riservatezza riguardo alle loro informazioni mediche". I dettagli sulle condizioni di Kate non sono stati rivelati, ma Kensington Palace aveva precedentemente affermato che il suo intervento addominale non era correlato al cancro e che la principessa desiderava che le sue informazioni mediche personali rimanessero private. Dopo aver annunciato che Kate sarebbe stata sottoposta ad un intervento chirurgico, Kensington Palace ha detto che la principessa sarebbe stata fuori dagli impegni reali fino a dopo Pasqua. Nonostante abbia stabilito una tempistica chiara, il suo temporaneo ritiro dal lavoro ha portato a uno tsunami di speculazioni sulle sue condizione di salute. Le assurde affermazioni si sono intensificate quando la principessa ha diffuso una foto di famiglia pubblicata da Kensington Palace il giorno della festa della mamma, che è stata ritirata delle principali agenzie fotografiche perché era stata ritoccata. Il furore sui social media ha portato la principessa a scusarsi personalmente su X, scrivendo "Come molti fotografi dilettanti, ogni tanto faccio esperimenti con il editing". La settimana scorsa, gli amici di William e Kate hanno detto che "vogliono essere chiari e più aperti" riguardo ai suoi problemi di salute, ma li condivideranno con il pubblico solo "quando si sentiranno pronti".

Quando tornerà in pubblico



Si prevede che la principessa ritorni al servizio pubblico dopo il 17 aprile, quando i suoi figli ricominceranno alla Lambrook School, vicino ad Ascot, dopo le vacanze di Pasqua. Tuttavia, ci sono state alcune speculazioni secondo cui la principessa potrebbe fare un ritorno anticipato partecipando al servizio annuale mattutino di Pasqua presso la Cappella di San Giorgio nella tenuta di Windsor. Secondo il Telegraph, la principessa non esclude di unirsi alla sua famiglia la domenica di Pasqua per la tradizionale passeggiata. Una fonte del palazzo ha detto al giornale che non c'è stata "nessuna conferma in ogni caso", aggiungendo che qualsiasi altra cosa è una speculazione.