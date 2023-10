Kate Middleton, la svolta dei pantaloni "aderenti" piace ai sudditi

Domenica 22 Ottobre 2023, 08:46

Chissà se Kate Middleton apprezza anche la musica "Indie". Perché lo stile, estetico, è quello legato al flusso musicale del 2000 che regalò perle artistiche con note ma anche con stile. La Principessa Kate, secondo "Bazaar", ha mandato infatti un chiaro segnale a favore dei jeans "skinny", nonostante la Generazione Z li consideri ormai fuori moda. Kate, insieme al Principe William, ha visitato il Bisham Abbey National Sports Centre a Bisham Village, in Inghilterra, con un look casual. Un paio di jeans skinny scuri della marca Mother, appunto, abbinati a una camicia bianca di Ralph Lauren e un blazer blu cobalto a doppio petto di Zara. Ha completato l'outfit con delle sneakers bianche Veja e degli orecchini a forma di stella placcati in oro di EarSass. Mancava solo un iPod con i Franz Ferdinand e in sottofondo... "Take me Out".