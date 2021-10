Kate Middleton incinta del quarto figlio? La reazione immediata della Regina Elisabetta

Lunedì 4 Ottobre 2021, 10:39

Che Kate Middleton fosse dell’idea di allargare la famiglia era noto da diverso tempo, tuttavia le riserve di William e lo scoppio della pandemia hanno rimandato i piani dei Cambridge. Ora però qualcosa starebbe effettivamente cambiando, come suggerisce l’Express facendo tornare in auge vecchie suggestioni sulla quarta gravidanza di Kate. Pare infatti che, secondo un insider di Buckingham Palace, i duchi abbiano già provveduto ad informare Elisabetta della loro volontà di dare a George, Charlotte e Louis un altro fratellino e la Regina si sia detta “felicissima” al riguardo. (Foto: Kikapress - Music: "Summer" from Bensound.com)

