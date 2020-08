Kate Middleton incinta di nuovo? L'indizio dato da William secondo gli esperti

Kate Middleton sarebbe di nuovo incinta? In questi giorni si rincorrono le voci sulla quarta gravidanza della duchessa di Chambridge. Nessuna conferma dal Palazzo, ma secondo il Daily Express alcuni indizi rivelerebbero l'arrivo del quarto figlio. In un articolo pubblicato online l’esperta Judi James si è focalizzata sul linguaggio del corpo di William alla ricerca di qualche indizio: «Kate non è la fonte più adatta da analizzare quando si tratta di notizie che riguardano bambini in arrivo. Per la Duchessa di Cambridge, infatti, la posa con le mani sulla pancia è sempre un segno distintivo, incinta o no». Chi, invece, potrebbe “tradirsi”, dunque, è il principe William.

«A giocare a poker William sarebbe un disastro - spiega Judi James -. Il suo volto è un libro aperto. A differenza di suo padre, riesce a mascherare aspetti negativi come la rabbia o frustrazione, ma se si vuole sapere qualcosa sui figli in arrivo basta guardare i suoi sorrisi repressi». La gioia, inoltre, sarebbe più difficile da camuffare: «Cercare di sopprimere un sorriso - continua l'esperta - porta a un’espressione degli occhi addolcita, a un loro restringimento. Inoltre c’è una leggera spinta in fuori delle labbra e il sorriso emerge agli angoli. Sia William sia Harry tendevano a usare rituali di mimetismo subconscio che davano enormi indizi quando le loro mogli erano incinte per la prima volta, mettendo una mano sul ventre, in pubblico, in un atto di empatia».

A confermare la gravidanza, sarebbe il linguaggio del corpo di William. Se fosse vero, i due avrebbero approfittato del lockdown e dell'assenza di impegni ufficiali per mettere al mondo un figlio. Dopo George, Charlotte e Louis, Kate si preparerebbe a seguire l'esempio della Regina Elisabetta, che ha avuto quattro figli.



