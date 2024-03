Kate Middleton e le altre foto ritoccate della Royal Family: il caso Photoshop nello scatto di Elisabetta e di Louis "senza un dito"

Adesso si grida allo scandalo, tirando fuori una serie di teorie complottistiche sulle condizioni di salute di Kate Middleton che per qualcuno sarebbe addirittura ricoverata e il suo viso sarebbe stato preso da una copertina di Vogue del 2022. Ma quella della principessa con i figli, in realtà, non è la prima foto della Royal Family modificata con Photoshop. D'altronde lo ha ammesso Kate stessa, scusandosi per il caos generato da quello scatto: «Sono una fotografa amatoriale che ogni tanto si diverte con l'editing».

Kate Middleton «distrutta» per la foto ritoccata, ecco perché l'ha modificata: il giallo della data, il viso della principessa e il mistero dello scatto originale

Il precedente

Kate ama fare fotografie, è una sua passione. Fu lei a ritrarre la Regina Elisabetta insieme ai suoi 12 nipoti e bisnipoti nel castello di Balmoral nel 2022, pochi mesi prima che la sovrana morisse. Uno scatto inedito che Il 22 aprile del 2023 venne pubblicato sui social in occasione del 97esimo compleanno della sovrana. Anche questa foto finì al centro dell'attenzione mediatica per evidenti ritocchi. E anche stavolta il caso venne sollevato proprio da alcuni utenti che avevano accusato i reali di aver ritoccato l'immagine, distribuita ufficialmente da Kensington Palace tramite la Press Association, con Photoshop.

I ritocchi

Un'analisi tecnica dell'immagine era stata fornita dalla fotografa di eventi Angie Dubé sul suo canale TikTok.

Lei stessa aveva suggerito che, a causa delle differenze nelle "fonti luminose" e nella direzione della riflessione della luce, il principino Louis in realtà «non fosse nella stanza con il gruppo». Inoltre la gonna della sovrana, ingrandita, presentava una sovrapposizione sospetta dovuta a un'interruzione del motivo tartan. Il caso era uscito su Newsweek che aveva cercato di contattate Kensington Palace. Ma all'epoca la ntoizia della foto ritoccata non ebbe le stesse conseguenze. Sebbene alcuni utenti dei social media avessero infatti sottolineato le ripercussioni potenzialmente negative del rilascio di un'immagine migliorata digitalmente, altri avevano evidenziato la difficoltà di mettere insieme un gruppo di bambini così ampio. Tanto che Christopher Bouzy, fondatore dello strumento di analisi dei social media Bot Sentinel, scrisse su Twitter: «Per favore, smettila di criticare questa foto; è una bellissima foto. Sì, l'hanno ritoccata con Photoshop, e allora? Non è facile ottenere la foto perfetta con 10 bambini. Sembra che abbiano fatto più scatti e poi abbiano modificato la foto per renderla perfetta. Avrei fatto lo stesso». Aggiungendo poi che la regina, che all'epoca aveva 96 anni e che sarebbe morta subito dopo lo scatto della foto, era «probabilmente esausta e non voleva sedersi per un lungo servizio fotografico».





La foto di Natale: Louis senza un dito

E che dire di quella foto di Natale pubblicata nel dicembre del 2023. Stavolta la disattenzione nell’effettuare ritocchi in post produzione costò un dito al piccolo Louis ed una gamba a papà William: come fecero notare (ancora una volta) gli attenti osservatori social. L'abuso di foto ritocco comportò danni oggettivamente irreparabili al risultato finale.

Kate sconvolta



Ma allora perché oggi l'ammissione di aver ritoccato una foto di famiglia affinché i bambini venissero «nel miglior modo possibile» (come ha spiegato Kate) suscita così tanto clamore? A quanto pare la principessa è «sconvolta» dal furore suscitato dalla sua foto per la Festa della mamma. Diverse fonti autorevoli negli ambienti reali hanno detto al Daily Mail che Kate e il suo team hanno trovato profondamente "sconvolgenti" le conseguenze pubbliche della fotografia "modificata" scattata dal principe William di lei con i loro figli. Dicendo che, pur riconoscendo che è stato commesso un errore, è giunto il momento di “andare avanti” e consentire alla principessa di concentrarsi sul suo recupero dall’intervento chirurgico addominale e sui suoi figli. Insomma secondo molti non è il caso di mettere alla gogna Kate per così poco, né di immaginare misteriosi complotti. Non si fanno errori così banali se si vuole nascondere qualcosa, e Kate e famiglia nei mesi scorsi hanno dimostrato di saper lavorare benissimo quando si tratta di segreti: la malattia della principessa è ancora oggi un mistero.