Kate Middleton ha il divieto di firmare autografi, la regola (poco conosciuta) della Royal Family: il motivo

Venerdì 26 Maggio 2023, 13:38

Nel mondo della famiglia reale britannica, ogni gesto viene attentamente pianificato. Durante un evento al Chelsea Flower Show dedicato alla bellezza dei fiori e dei giardini, la principessa Kate si è unita a un gruppo di un centinaio di scolari per partecipare al primo picnic inaugurale. I giovani hanno chiesto di firmare album e pezzi di carta come ricordo di quel momento unico.

Tuttavia, la principessa è stata costretta a rifiutare educatamente la loro richiesta a causa di una regola poco conosciuta della famiglia reale britannica: gli autografi non sono concessi. Rispondendo a una bambina curiosa che le chiedeva perché non potesse farlo, Kate Middleton ha spiegato: «Mi chiamo Catherine. Non sono autorizzata a scrivere la mia firma, è una regola». La pratica di firmare autografi è infatti considerata rischiosa per i reali: la firma potrebbe essere contraffatta e usata illegalmente.

