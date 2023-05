Kate Middleton furiosa con Camilla, si è rifiutata di fare l'inchino alla regina all'incoronazione

Forse sono solo rumors. Ma i più attenti hanno notato una scena che la direbbe lunga sul rapporto tra Kate Middleton, futura regina e Camilla, attuale sovrana. Sembra infatti che yra la principessa del Galles e la regina consorte ci sarebbero "forti tensioni che hanno portato la prima a non fare l'inchino alla seconda durante l'incoronazione". A lanciare la bomba durante il programma britannico Dan Wootton Tonight è una mano che difficilmente sbaglia la mira. Si tratta del 76enne Tom Bower, autore britannico ex produttore televisivo della BBC più incline al giornalismo d'inchiesta che al gossip, il quale nel luglio del 2022, dopo aver firmato diverse biografie non autorizzate di personaggi politici, ha pubblicato anche una bio investigativa su Meghan Markle intitolata Revenge: Meghan, Harry and the war between the Windsors.

La scena all'incoronazione

Bower ha notato qualcosa che non quadrava durante la cerimonia di incoronazione, e dopo aver probabilmente consultato le sue fonti ha parlato di una possibile faida in corso fra le due donne della famiglia reale britannica.

Secondo Bower, il 6 maggio scorso la principessa del Galles Kate era "arrabbiata" con la regina Camilla tanto da non farle il curtsy, la riverenza, dopo che le era stata posta la corona sulla testa. «Guardando il filmato dell'incoronazione», spiega Bower, «si nota che quando il re e la regina lasciano i troni e si dirigono verso l'uscita dell'Abbazia di Westminster i principi del Galles si inchinano al sovrano. Ma non muovono un muscolo quando passa Camilla». Perché, appunto, «erano arrabbiati con la regina». Poiché la principessa Catherine si muove anche in modo molto coerente con ciò che pensa suo marito, il principe William, è più che ipotizzabile che anche lui stia tenendo nascosto del rancore verso la seconda moglie di suo padre. Ma stavolta lady Diana non c'entra. Secondo il biografo reale la tensione, a Westminster Abbey, lo scorso 6 maggio era «palpabile». E non è scemata nemmeno il giorno dopo, durante il grande concerto al castello di Windsor. Tant'è vero che «William nel suo discorso non ha fatto alcun riferimento a Camilla». In effetti il principe nel suo discorso d'apertura ha dedicato parole piene di affetto a suo padre, a nonna Elisabetta e a mamma Diana. Ma Camilla non l'ha mai citata.

Le troppe concessioni a Camilla

Pare che William e Kate stiano sedimentando della ruggine sui legami con il re e la regina perché Carlo farebbe troppe concessioni alla moglie. La coppia avrebbe ritenuto ingiusto che a Camilla sia stato permesso di invitare all'incoronazione ben venti membri della sua famiglia mentre a Kate sono stati riservati solo quattro inviti. Una sproporzione che avrebbe creato due fazioni all'interno della Corona, e persino uno spostamento di solidarietà verso Kate da parte delle persone che hanno contribuito a cambiare l'immagine di Camilla da amante del re a regina, le quali sono state completamente, inspiegabilmente escluse dalla lista di invitati dell'evento.