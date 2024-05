Kate Middleton avvistata tra le strade mentre passeggia con la famiglia: come sta la principessa

Mercoledì 29 Maggio 2024, 08:30

Arrivano notizie incoraggianti dall'Inghilterra e soprattutto riguardo alle condizioni di salute di Kate Middleton, che sarebbe stata avvistata "in giro con la famiglia" mentre sono in corso le sue cure per il cancro dal quale ha reso noto di essere affetta alcuni mesi fa. La Principessa, infatti, si sta sottoponendo ad alcune importanti cure oncologiche in forma totalmente private ma non per questo si sta negando del tempo di qualità insieme alla sua famiglia. Ma quali sono le vere condizioni di salute della moglie del principe William? Davvero ora sta meglio al punto da permettersi di uscire insieme al marito e ai figli? Non ci resta che andare a scoprire tutto quello che c'è da sapere a riguardo! Photo Credits: Shutterstock, Kikapress; music by Korben MKdB



