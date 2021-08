Meghan e Kate hanno fatto pace, il gesto inaspettato della Markle verso la cognata: «Lusingata»

Martedì 17 Agosto 2021, 15:42 - Ultimo aggiornamento: 15:53

LOLNEWS.IT - Mentre William e Harry sono ancora divisi da lontani e reciproci rancori che non fanno che solleticare la stampa, Kate e Meghan si stanno dimostrando più mature e sarebbero pronte a sancire una pace definitiva. Stando a quanto riporta US Weekly tramite una fonte anonima le due cognate avrebbero deciso di riconciliarsi per il bene in primis dei rispettivi mariti. Inserite da Vogue UK tra le 25 donne più influenti del pianeta, la duchessa di Cambridge e quella di Sussex hanno evidentemente capito che l’unione fa la forza e grazie a Netflix potrebbero tornare ad essere viste insieme e a far sognare la reunion dei Fab Four. (Foto: Kikapress - Music: "Summer" from Bensound.com)



