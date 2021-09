Kate Hudson, 7 curiosità sull'attrice di "Mona Lisa" in concorso a Venezia

Lunedì 6 Settembre 2021, 15:56

Rosso su rosso, l'abito di Kate Hudson sul red carpet di Venezia è spettacolare: con le sue trasparenze e la sua eleganza ha incantato i fan di tutto il mondo. L'attrice americana è tra i protagonisti di "Mona Lisa and the Blood Moon", il film di Ana Lily Amirpour in concorso alla Mostra del Cinema di quest'anno. La pellicola, un fantasy psichedelico, la vede nel ruolo di una spogliarellista e lap dancer.

Mostra del Cinema di Venezia, il programma completo: Mattarella, Benigni e Almodovar, madrina Serena Rossi

kate Hudson, le curiosità

Classe 1979, Kate è stata candidata agli Oscar per "Quasi famosi" come miglior attrice non protagonista, film per cui ha poi vinto il Golden Globe nella stessa categoria. Sono tante le curiosità su di lei che in pochi conoscono: come la storia delle sue origini italiane, siciliane per l'esattezza. In questo video 7 informazioni su Kate Hudson di cui probabilmente non hai mai sentito parlare.