Il principe George compie 7 anni, Kate e William diffondono la foto del futuro Re

Due fotografie scattate da mamma Kate Middleton, in cui il futuro re guarda alla fotocamera sorridendo. Per il settimo compleanno, due foto del principe George sono state oggi diffuse Kensington Palace. Kate e William si sono detti felici di condividerle precisando i suoi genitori, i duchi di Cambridge, sono «felici» di condividerle. Risalgono all'inizio di luglio e, secondo Bbc News online, è probabile che le foto siano state scattate nella loro casa di Norfolk. Il principe George, pronipote della regina Elisabetta, sarà il 43/mo monarca da quando Guglielmo il Conquistatore ottenne la corona d'Inghilterra nel 1066 se, come previsto, salirà al trono dopo suo nonno, il Principe di Galles, e poi suo padre, il Duca di Cambridge.

