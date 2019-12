Kate e William chef per un giorno nel pranzo natalizio in tv: la Duchessa preparerà il dolce

Kate e William chef per per un giorno. I reali sono pronti per servire un gustoso pranzo natalizio e lo annunciano in un post sul loro account ufficiale di Instagram. La coppia reale è ritratta con il grembiule da cucina, al fianco della leggendaria chef Mary Berry. La missione è preparare un pranzo natalizio ricco di pietanze tipiche delle festività e servirlo ai volontari che trascorrono il Natale nelle mense. Kate, grande appassionata di cucina, preparerà dei piatti.

L'iniziativa sarà trasmessa dalla BBC lunedì 16 dicembre nello spettaccolo televisivo “A Berry Royal Christmas”, che in Gran Bretagna viene trasmesso con successo da anni. Mary Berry cucinerà con Kate e William, concentrati e attenti a preparare le numerose portate di quello che si annuncia un pranzo di Natale in piena regola. Kate, grande appassionata di cucina, preparerà un piatto tipico della tradizione inglese, forse un dolce.

