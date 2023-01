Il primo evento pubblico di Kate e William dopo le rivelazioni del libro di Harry

Giovedì 12 Gennaio 2023, 16:48 - Ultimo aggiornamento: 18:12

Sorridenti e apparentemente rilassati, William e Kate, il principe e la principessa del Galles, sono apparsi così al loro primo impegno pubblico dalla pubblicazione del controverso libro di memorie del principe Harry "Spare". Sono arrivati in macchina per inaugurare ufficialmente il Royal Liverpool University Hospital. Per il principe e la consorte un look tartan "di coppia" coordinato nei colori blu e verde. La scelta del look sembra voler indicare la strada della sobrietà.

Spare Harry, chi lo ha scritto? Chi è J.R. Moehringer: c'è lui anche dietro Open di Agassi e la biografia del patron della Nike