La top model Karlie Kloss sposa il cognato di Ivanka Trump: matrimonio top secret a New York

La super top sposa il businessman. Karlie Kloss, volto noto del mondo della moda e angelo di Victoria's Secret, ha detto "sì" a Joshua Kushner, fratello di Jared e quindi cognato di Ivanka Trump.

I due, fidanzati da sei anni, hanno organizzato il matrimonio in pochi mesi e si sono sposati davanti a pochi intimi (solo 80 invitati) nello stato di New York. Ma i festeggiamenti in grande sono soli rimandati: il vero party si svolgerà in primavera, all'aperto. Per l'abito la bella Karlie non ha badato a spese, scegliendo un modello da principessa firmato Dior.

Per Ivanka Karlie è praticamente «una sorella», come dice la first daughter. Peccato che politicamente la famiglia sia divisa: sia Karlie che Joshua sono democratici e hanno votato Hilary Clinton alle scorse elezioni presidenziali americane.

