Justin Bieber, la malattia di Lyme e la sindrome di Ramsay Hunt: «Ho metà del viso paralizzato»

La popstar Justin Bieber ha annunciato sui social di soffrire di una infezione virale chiamata Malattia di Lyme. In un video su Instagram Bieber ha mostrato le sue condizioni precisando che l'infezione gli ha provocato la paralisi di metà del viso. A causa di questo problema di salute, il cantante ha detto ai fan che dovrà cancellare una serie di concerti fino a quando non potrà riprendere i movimenti sul lato destro della sua faccia. «Come probabilmente puoi vedere dalla mia faccia, ho questa sindrome chiamata sindrome di Ramsay Hunt», dice nel video. «Questo occhio non batte le palpebre. Non riesco a sorridere da questo lato del viso. Questa narice non si muove, quindi c'è una paralisi completa da questo lato del mio viso».

Justin Bieber, la malattia e i concerti

«Per coloro che sono frustrati dalle cancellazioni dei miei prossimi show, posso dire che non sono ovviamente in grado» di effettuare una performance, aggiunge Bieber. «Andrà meglio, sto facendo molti esercizi per far tornare il mio viso alla normalità ci vorrò del tempo». La popstar ha già cancellato due concerti in programma a Toronto: «Non riesco a crederci che sto dicendo questo, ma la mia malattia è peggiorata e devo cancellare su ordine dei medici», ha fatto sapere il cantante sui suoi profili social. La Scotiabank Arena ha informato i fan su Twitter che i biglietti venduti per le due date saranno accettati una volta rimesse in calendario le performance. L'anno scorso Bieber aveva fatto sapere di aver contratto il morbo di Lyme, una malattia causata dalla puntura di una zecca diffusa in molti Stati Usa, che si era sovrapposta a una mononucleosi cronica.

La sindrome di Ramsay Hunt

Bieber dice che ha fatto esercizi facciali per cercare di riprendere il movimento, ma ci vorrà del tempo per riprendersi. «Vorrei che non fosse così, ma ovviamente il mio corpo mi sta dicendo che devo rallentare», dice. «Spero che capiate, e sto usando questo tempo per riposarmi, rilassarmi e tornare al 100% in modo da poter fare ciò per cui sono nato». Il virus che causa la sindrome di Ramsay Hunt è chiamato virus varicella-zoster, che appartiene alla famiglia dei virus dell'herpes; è lo stesso agente patogeno dietro la varicella nei bambini e l'herpes zoster negli adulti, secondo l'Organizzazione nazionale per i disturbi rari.