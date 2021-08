Pomeriggio con gli amici per Justin Bieber: la superstar è più in forma che mai

Mercoledì 11 Agosto 2021, 12:55 - Ultimo aggiornamento: 12:56

Giornata off per la superstar Justin Bieber, pizzicato insieme a un gruppo di coetanei alle prese con una partita di pallone. L’artista da 75 milioni di stream si è ritagliato un po’ di tempo da trascorrere in relax dedicandosi a uno dei suoi passatempi preferiti: eccolo dare il meglio di sé sul tappeto verde tra scatti, finte, corse e qualche goal rifilato agli avversari. E chissà se la star apprezzerà gli scatti dei paparazzi dopo che, solo qualche ora prima, si era lamentato coi media. “Immagini che mi fanno sempre sembrare malato”, aveva sottolineato Bieber riferendosi al periodo della mononucleosi e della malattia di Lyme. Ora, le ultime fotografie ce lo mostrano in piena salute e carico di energie. Il 2021 ha già portato parecchie soddisfazioni lavorative al cantante che continua a essere tra i musicisti più seguiti al mondo. Music: “Perception” from Bensound.com

