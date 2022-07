Justin Bieber, il 31 luglio riparte il tour da Lucca dopo lo stop per la sindrome di Ramsay Hunt

Aveva dovuto fermare il tour per motivi di salute, ma ora è pronto a ripartire. Justin Bieber riprenderà da Lucca a fine luglio il suo tour «Justice» interrotto in giugno dopo la diagnosi della sindrome di Ramsay Hunt che gli ha parzialmente paralizzato il volto impedendogli di cantare. Il cantante riprenderà la tournee il 31 luglio da Lucca e proseguirà in agosto con cinque tappe in Europa prima di puntare in settembre in Sudamerica.

APPROFONDIMENTI PERSONE Foto LA RICERCA Malattia di Lyme, colpita una persona su 7 SOCIAL Justin Bieber e la sindrome di Ramsay Hunt I CONSIGLI Sindrome di Superman: i 10 sintomi STATI UNITI Justin Bieber e la sindrome di Ramsay Hunt IL POST Malattia di Lyme e Justin Bieber, cos'è?

Justin Bieber e la sindrome di Ramsay Hunt

Justin Bieber un mese fa aveva condiviso sui social dettagli sul suo stato di salute. Il cantante da anni soffre della malattia di Lyme aveva annunciato di essere stato colpito anche dalla sindrome di Ramsay Hunt che gli ha paralizzato parti del volto.

In un video su Instagram Bieber aveva mostrato le sue condizioni precisando che l'infezione gli ha provocato la paralisi di metà del viso. «Come probabilmente puoi vedere dalla mia faccia, ho questa sindrome chiamata sindrome di Ramsay Hunt», dice nel video. «In quest'occhio non posso sbattere le palpebre Non riesco a sorridere da questo lato del viso. Questa narice non si muove, quindi c'è una paralisi completa da questo lato del mio viso».