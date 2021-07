Julia Roberts: le 7 curiosità su figli, marito e film che forse non sai su di lei

Giovedì 15 Luglio 2021, 15:39

Bellissima, amata e conosciuta in tutto il mondo: Julia Roberts è tra le donne più premiate e apprezzate di Hollywood. Protagonista di alcune delle pellicole più iconiche del cinema internazionale, con il suo sorriso unico ha incantato e affascinato migliaia di fan. Moglie del cameraman Daniel Moder dal 2002 e mamma di tre figli: i gemelli Hazel Patricia e Phinnaeus Walter, 16 anni, e Henry Daniel, 14 anni.

Proprio in questi giorni, la giovane Hazel è finita sulle pagine dei giornali per essere apparsa insieme a papà Daniel sul red carpet del Festival di Cannes. Timida e riservata e di una bellezza unica che richiama subito quella della mamma. Ma quante ne sappiamo su Julia Roberts? Ecco il video con 7 curiosità su di lei che non tutti conoscono.