Jude Law e il figlio testimonial di Brioni: chi è Raff, 26 anni e un flirt con Rita Ora

Jude Law e il figlio Rafferty sono i nuovi brand ambassador di Brioni per la primavera estate 2022, successori di Brad Pitt. La motivazione: «incarnano un'eleganza e una classe che esprimono in modo impeccabile lo stile urbano e romano della Maison» (e come dare torto alla maison). Dal canto suo Jude Law ha fatto sapere che «è una gioia poter lavorare con Raff per una Maison dalle radici romane, ho stretto un legame speciale con questa città durante le riprese di The Young Pope. Mi sento meravigliosamente a mio agio e mi sembra un ritorno a casa».

Ma chi è Rafferty Law, al secolo Raff, che pare aver ereditato il sorriso scanzonato del padre da giovane? Il ragazzo, figlio di Jude e dell'attrice e produttrice britannica Sadie Frost, è già stato notato sulle passerelle di Dolce&Gabbana e nella campagna 2017 di Timberland. Poi ha pensato di seguire le orme del celebre papà tentando il grande schermo dove ha esordito con Twist, remake del celebre romanzo di Charles Dickens: lui è l'Oliver 2.0. uno street artist che vive per le strade di Londra. Un reboot che non ha proprio convinto i critici (leggi: per niente), lui in compenso si è consolato avviando una relazione con l'attrice e cantante Rita Ora, conosciuta sul set.

La carriera e lo scivolone

Ricci, occhi chiari e foto con la mamma sul suo profilo Instagram, Raff qualche anno fa si fece una pubblicità non proprio lusinghiera paparazzato dai tabloid mentre inalava una sostanza chimica da un palloncino insieme ad alcuni amici al carnevale di Notting Hill. Ma è acqua passata: oggi mentre papà Jude sarà protagonista del film 'Animali fantastici: i segreti di Silentè e sarà 'Capitan Uncinò in 'Peter Pan & Wendy', Raff sta girando 'Masters of the Air', serie TV degli Apple Studios.