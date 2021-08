Jovanotti e la figlia, il sorriso che ha emozionato i social

Martedì 24 Agosto 2021, 14:46 - Ultimo aggiornamento: 14:54

Non una strofa qualunque ma LA strofa. "#cheilmaresadisale" è il pensiero che Jovanotti ha impresso nella didascalia Instagram per titolare un post che, parole, non ne ha. Sono le due foto infatti che il cantante ha pubblicato insieme alla figlia Teresa, la "Musa" che aveva ispirato appunto la canzone "E' per te". Scatti importanti per la famiglia Cherubini, una serenità condivisa con i fan che hanno seguito la storia della giovanissima figlia d'arte dopo un momento molto difficile. Quello della battaglia al linfoma di Hodgkin diagnosticato tempo fa a Teresa e oggi fortunatamente superato. Teresa, disegnatrice di talento, aveva raccontato sui social la sua storia supportata dal padre che, mesi fa, aveva scritto: «Oggi la mia Teresa ha voluto raccontare la sua storia degli ultimi sette mesi. Ieri gli esami di fine terapia hanno detto che la malattia se n’è andata, oggi per noi è un giorno bellissimo, lei è stata pazzesca». Come l'orizzonte che padre e figlia osservano, durante una splendida gita in barca.