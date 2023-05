Johnny Depp: 20 milioni per il profumo Dior Sauvage, è il volto più pagato di sempre. E domani sarà a Cannes

Il pirata sta per tornare al Festival di Cannes: Johnny Depp, che domani sfilerà sul red carpet della serata d'apertura, sarà questa volta un monarca, precisamente Luigi XV, nel "Jeanne Du Barry" di Maiwenn. Si tratta del primo ruolo cinematografico dopo la bufera Amber Heard, con tanto di processo vinto dall'attore.

L'accordo milionario

Caduto in disgrazia dopo le accuse della ex moglie, la carriera di Depp sembra ora tornata ad andare a gonfie vele: Depp ha appena firmato un accordo milionario con Dior per i nuovi spot del profumo Sauvage, come riportato da Variety.

Venti milioni: il più ricco accordo pubblicitario mai firmato se parliamo di fragranze maschili. E di molto, guardando al listino diffuso sempre dal magazine: ad esempio l'ex "vampiro" Robert Pattinson per Dior Homme ha incassato "solo" 12 milioni, Brad Pitt 7 milioni per Chanel N.5. Il "povero" Chris Pine, invece, guadagna dai 2 ai 4 milioni l'anno per sponsorizzare l'eau de toilette Armani Code.

I trascorsi

Bisogna dire che Dior è sempre rimasta al fianco del suo uomo immagine anche durante la bufera mediatica degli ultimi anni. Una scelta vincente: le vendite del profumo, comunque sempre rimaste ad alti livelli, sono salite alle stelle dopo la sua vittoria al processo. «L'immagine di Johnny Depp è uno dei motivi principali per cui il profumo ha avuto un notevole successo», ha spiegato Bernard Arnault, CEO di LVMH. E ora la spinta potrebbe far riammettere l'attore anche a Hollywood, dal quale era stato tenuto ben lontano durante la vicenda giudiziaria.

Intanto, Depp sta per tornare come regista dopo 25 anni: si tratta di Modi, un biopic dedicato ad Amedeo Modigliani, con protagonista Riccardo Scamarcio, come ha anticipato il sito Deadline. Il cast è di tutto rispetto: c'è Al Pacino e c'è Pierre Niney, vincitore di un César, e le riprese inizieranno a Budapest il prossimo autunno. E cercherà partner a Cannes proprio in questi giorni. Il film, bastato su un'opera teatrale di Dennis McIntyre, racconterà la storia del famoso pittore e scultore italiano durante il suo soggiorno a Parigi nel 1916. Il primo lavoro da regista di Depp è datato 1997 con The Brave - Il coraggioso, oltre a qualche videoclip per la ex moglie Vanessa Paradis.