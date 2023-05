Johnny Depp in conferenza stampa a Cannes: la domanda indiscreta? Lui risponde così

Venerdì 19 Maggio 2023, 08:57 - Ultimo aggiornamento: 09:18

Il re è solitario, tradito dalle figlie, in questo personaggio rivedi un po' la condizione dell'attore, della star, che proprio per il suo grande successo finisce per essere solo, tutti sono interessati, tutti vogliono qualcosa da lui? La domanda in sala stampa a Cannes ho posta dalla giornalista di Leggo, Alessandra De Tommasi spiazza la sala stampa e Johnny Depp: «Nessuno può fare un simile paragone, ciò che ho sentito è piu importante quando interpreti un personaggio, è l'idea che devi pensare che lo spettatore deve dimenticare chi sei» ha detto l'attore dopo una pausa di riflessione. «Essere il re, in questo film, significa avere 7 8 diverse personalità, bisogna mantenere distanza e rispetto per il personaggio, ma anche saperlo rendere credibile».