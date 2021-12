John Miles è morto: il musicista inglese aveva 72 anni, famoso per “Music” partecipò a Sanremo

È morto il musicista inglese John Miles. Aveva 72 anni. Lo ha confermato la sua famiglia citata dalla Bbc, spiegando che il cantante, chitarrista e tastierista se n'è andato «serenamente dopo una breve malattia». Nato a Jarrow, nel nord-est dell'Inghilterra, il 23 aprile 1949, Miles era noto soprattutto per il brano “Music”, prodotto da Alan Parsons e con gli arrangiamenti orchestrali di Andrew Powell, che raggiunse la terza posizione nelle classifiche britanniche nel 1976. Poco dopo, la rivista Melody Maker lo nominò «la forza più brillante e fresca del rock britannico».

APPROFONDIMENTI IL CANTAUTORE Franco Battiato è morto, addio al Maestro della canzone... STATI UNITI Morto il dj Erick Morillo: sua la hit "I like to move... ITALIA Ennio Morricone, l'ultimo concerto da standing ovation: come... MUSICA Ennio Morricone morto nella notte a Roma: aveva 91 anni, si era... PERSONE Tony Esposito, ecco chi è l'artista di “Kalimba...

Il musicista, che in seguito ha suonato anche con Tina Turner, ha partecipato al Festival di Sanremo nel 1977 come ospite.

John Miles, best known for his rock ballad Music, has died https://t.co/x8ZHsvxsxL

— BBC News (UK) (@BBCNews) December 6, 2021