Joe Barone, chi è il direttore generale della Fiorentina colto da malore prima del match con l'Atalanta

Malore improvviso per Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, a poco più di un'ora dall'inizio del match tra Atalanta e Fiorentina. La partita è stata rinviata su decisione della Lega Serie A e il dg della Viola è stato trasportato d'urgenza in ospedale. Si attendono sviluppi sulle sue condizioni.

Chi è Joe Barone

All'anagrafe Giuseppe Barone, detto Joe, è un dirigente sportivo italiano con cittadinanza statunitense.

Nato in Sicilia, a Pozzallo, il 20 marzo 1966, all'età di 8 anni si trasferisce in America con la famiglia, precisamente a Brooklyn. Nel corso della sua vita incontra Rocco Commisso, attuale presidente della Fiorentina. Tra i due si crea un ottimo rapporto, tanto che Joe inizia a lavorare nella sua azienda, la Mediacom. Nel 2017 diventa il vice-presidente del club calcistico New York Cosmos, acquisito proprio da Commisso.

Dopo una lunga carriera negli Stati Uniti, Joe Barone torna in Italia dove intraprende la sua nuova avventura da direttore generale della Fiorentina nel 2019. Proprio Barone è uno degli artefici del progetto Viola Park, il centro sportivo del club viola, considerato uno dei più moderni e innovativi d'Europa.