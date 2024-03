Joe Barone, la camera ardente al Viola Park: da De Rossi a Carlo Conti e Marco Masini, l'ultimo saluto al dg della Fiorentina

Aperta al Viola Park di Firenze la camera ardente del dg della Fiorentina Joe Barone, scomparso ieri all'età di 57 anni per un attacco cardiaco. Già dalle prime ore del mattino, molte persone si sono radunate in fila per l'ultimo saluto al dirigente. Presente anche tutta la famiglia, la moglie Camilla e i quattro figli, e il presidente viola Rocco Commisso, arrivato da poche ora in Italia. Bandiere a mezz'asta nel centro sportivo. I tifosi della Curva Fiesole, attraverso un comunicato diffuso in queste ore, si sono dati appuntamento nel tardo pomeriggio per venire a salutare Joe Barone. La camera ardente resterà aperta fino alle 21:00, mentre i funerali saranno celebrati a New York la prossima settimana.

Da Carlo Conti a Daniele De Rossi

Sono arrivati a Firenze anche il tecnico della Roma Daniele De Rossi e il dirigente giallorosso Maurizio Lombardo, il conduttore Carlo Conti e il cantante Marco Masini (entrambi grandi tifosi viola), che si sono fermati a salutare la famiglia del dg e il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, arrivato stamani dagli Usa.

Il saluto della squadra

La squadra e il tecnico Vincenzo Italiano, dopo un saluto privato dato subito ieri sera all'arrivo del feretro, si sono recati alla camera ardente anche stamattina.

Le autorità presenti

Anche il ministro dello sport e delle politiche giovanili, Andrea Abodi, e il presidente della Lega di Serie A, Lorenzo Casini, hanno voluto dare l'ultimo saluto al direttore generale della Fiorentina Joe Barone scomparso ieri a 57 anni. Tra i presenti, anche i dirigenti del Torino, dell'Udinese, del Cagliari e della Salernitana, mentre altri sono sono annunciati nel pomeriggio.