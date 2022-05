Jody Lukoki, il calciatore (ex dell'Ajax) trovato morto in circostanze misteriose: aveva 29 anni

È morto all'età di 29 anni il calciatore Jody Lukoki. Ne ha dato notizia oggi l'agente, senza però chiarire la dinamica del decesso, che al momento resta avvolta nel mistero.

Lukoki, nato in Olanda da genitori congolesi, ha cominciato a giocare a calcio nell'accademia dell'Ajax. Dopo l'esordio in prima squadra nel 2010, l'attaccante si trasferisce prima al Cambur e poi al Pec Zwolle (sempre nei Paesi Bassi), prima di provare l'avventura in Bulgaria con la maglia del Ludogorec. Dopo una stagione in Turchia allo Yeni Malatyaspor, quest'anno Lukoki era tornato in Olanda al Twente. Con la formazione olandese tuttavia non riuscirà mai a esordire, causa infortunio, fino alla rescissione del contratto a febbraio.

La notizia della sua morte ha lasciato sotto choc il calcio olandese. Il Twente in un comunicato ha scritto: «Il club è scioccato e profondamente addolorato da questo tragico evento. L'FC Twente è vicino ai suoi cari e augura loro tanta forza per elaborare questa grande perdita». Messaggi di cordoglio sono arrivati anche dall'Ajax, dove Lukoki è cresciuto come calciatore, e dalle altre squadre in cui ha militato. Il 29enne, pur essendo nato in Olanda ed aver giocato nelle giovanili Orange, aveva scelto di rappresentare a livello il Congo, nazione dei suoi genitori.