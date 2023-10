Addio a Joanna Merlin, maestra di danza in "Saranno Famosi"

Martedì 17 Ottobre 2023, 17:03 - Ultimo aggiornamento: 17:04

Joanna Merlin, l'attrice americana nota nel ruolo della maestra di danza "Miss Berg" in "Saranno Famosi", è deceduta a Los Angeles all'età di 92 anni. Nel 1964 diede vita al personaggio di Tzeitel nella prima produzione originale a Broadway di Fiddler on the Roof (Il Violinista sul Tetto). Oltre alla sua carriera teatrale, Merlin è apparsa in oltre 40 episodi della serie originale di "Law and Order", a partire dal 2000 nel ruolo della giudice Lena Petrovsky nello spinoff "Law and Order: SVU". Nel cinema, ha debuttato nel 1956 in un piccolo ruolo ne "I Dieci Comandamenti" e ha avuto parti significative in "Hester Street" e "All That Jazz". Nel 1980, ha interpretato il personaggio dell'insegnante di danza Miss Berg in "Saranno Famosi". Merlin ha anche insegnato recitazione presso la New York University, fondato un centro specializzato nello studio del teatro di Anton Čechov e ha lavorato come direttrice di cast per registi come Harold Prince, Stephen Sondheim, Bernardo Bertolucci e James Ivory.