Jill Biden (di ritorno dall'Africa) si ferma a Napoli con l'aereo e ordina le pizze da Enzo Coccia per cena

Pizze per la First Lady Jill Biden e il suo entourage. Dieci margherite e nove pizze alla diavola con salame, ordinate in volo e prelevate all'aeroporto di Napoli, per l'orario di cena, prima di ripartire per Washington. Le bontà napoletane sono arrivate ieri sera, nella base della marina americana, dove è atterrato per uno scalo tecnico alle 21.45 il volo che portava la first lady degli Usa Jill Biden, in sorvolo dall'Italia e di ritorno dalla sua visita in Kenya.

Cosa è successo

A preparare le pizze Enzo Coccia, titolare di uno storico locale di Napoli, che le ha portate in persona alla base alle 21.30, in tempo per la rapida consegna al volo per una cena napoletana in tragitto verso gli Usa. L'aereo, infatti, è atterrato, ha caricato le pizze ed è subito dopo decollato.

La moglie del presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha fatto una brevissima tappa a Napoli durante il suo viaggio di ritorno a casa dalla missione in Africa. Partito poco prima delle 5 di ieri pomeriggio da Nairobi, l'Executive One Foxtrot ha fatto scalo a Napoli, alla base della Marina americana di Capodichino.

L'aereo è atterrato alle 21.45 alla Naval Support Activity dello scalo napoletano. Mentre è stato effettuato il rifornimento di carburante, la first lady è scesa per salutare i vertici militari della base, con cui ha scambiato alcune parole e ha fatto anche una foto.

Jill Biden just arrived in Kenya. Jill has spent her week in Africa and Joe has spent his week in Europe. Yet none of the Biden’s have visited East Palestine, Ohio. The Biden’s love putting America last.

pic.twitter.com/Up3jJ9q8So — Charles R Downs (@TheCharlesDowns) February 24, 2023

Prima di ripartire alla volta degli Stati Uniti, poco dopo le 23 sono state imbarcate pizze per tutti. L'ordinazione è stata effettuata alla pizzeria «La Notizia 53», uno dei ristoranti visitati dall'attore Stanley Tucci nel suo show sulla cucina italiana «Searching for Italy» e quindi conosciuto dal pubblico statunitense.