Jessica Immobile incinta fa ginnastica, insulti sui social. Lei replica: «Così siamo solidali tra donne?»

“Come si può augurare una buona Festa della donna se noi in primis non siamo unite e solidali?”. Non ha torto Jessica Melena a giudicare dalle critiche che le hanno mosso. La moglie di Immobile, proprio oggi e proprio in questo periodo delicato della sua vita (in dolce attesa di un maschietto) è stata presa d’assalto per una foto social in cui fa dei semplici esercizi di ginnastica durante la gravidanza: “Diamo a Jessica una vita normale vediamo se continua con questi piccoli esercizi…”, “Una donna che la mattina non si deve alzare e preparare i bambini, non prendiamo come esempio queste donne”.

La difesa di Lady Immobile è arrivata sempre via Instagram stories: “Accompagno le mie figlie a scuola ogni mattina, la spesa la faccio io, in piscina le porto io. Sì, ho una donna che pulisce casa, quindi significa che non faccio niente?”. Mentre la querelle social con le haters va avanti, spunta un video in cui Ciro, tornando dall’allenamento, porta quattro mazzetti di mimose: uno per la moglie, due per le figlie e l’altro? Per la tanto chiacchierata donna delle pulizie.

“Comunque meno veleno e più amore. Non giudicate se non conoscete la vita degli altri. So di essere una buona mamma, grazie anche a mio marito che è un papà straordinario. Posso stare simpatica o no, ma non giudicatemi come mamma. Grazie”.

Eppure il tabù delle donne che devono stare ferme davanti al camino durante la gravidanza sembra sfatato, soprattutto a pochi giorni di distanza dalla foto simbolo del riscatto delle donne in maternità. La giocatrice di calcio, Sydney Leroux Dwyer “evita ogni pericolo per il bambino, gli scontri fisici in particolare”, ma a 5 mesi e mezzo di gravidanza continua a giocare nella massima serie statunitense. A giudicare, però, dalla chiusura dei commenti sotto l'immagine in divisa e pancione, a Sydney sono state riservate le stesse critiche di Jessica Immobile: probabilmente neanche oltre oceano piace l'dea di mamma e donna insieme.

