Jessica Aidi, chi è la modella francese moglie di Marco Verratti: il passato da cameriera e la proposta lampo

Venerdì 16 Luglio 2021, 09:09

Marco Verratti e Jessica Aidi sono da ieri marito e moglie. Il neo campione d'Europa, tornato da Wembley ha sposato la modella francese con una cerimonia sfarzosa a Parigi, poche ore dopo il matrimonio lampo del suo compagno di squadra Federico Bernardeschi e di Veronica Ciardi, ex concorrente del Grande Fratello.

APPROFONDIMENTI VIDEO Verratti, matrimonio con Jessica Aidi a Parigi LE NOZZE Verratti si è sposato con Jessica Aidi POST EURO 2020 Dove andranno in vacanza gli azzurri PERSONE Matrimonio Bernardeschi, il calciatore arriva in ritardo IL LOOK Bernardeschi, l'abito del matrimonio preso di mira

Chi è Jessica Aidi

Mata a Montpellier in Francia l’11 luglio del 1992, Jessica Aidi è una modella francese di successo. Capelli ricci e fisico mozzafiato, Jessica ha conosciuto il centrocampista azzurro poco dopo la fine del suo matrimonio decennale con Laura Zazzara, mamma dei suoi due figli Tommaso e Andrea. Verratti l’ha incontrata quando faceva la cameriera. Poi il successo internazionale che l'ha portata a posare in giro per il mondo tra Parigi e New York.

Verratti si è sposato con Jessica Aidi, il matrimonio a Parigi: fra gli invitati Ibra, Pastore e Sirigu (Immobile e Insigne assenti)

Colpo di fulmine

Marco Verratti e Jessica Aidi si sono conosciuti nel 2019, proprio nel locale dove, secondo i rumors, la ragazza faceva la cameriera. A soli sette mesi dal primo incontro il calciatore 29enne ha fatto la proposta di matrimonio spiaggia di Marrakech. Un sì arrivato nella giornata di ieri e festeggiato con un pomposo ricevimento. La cerimonia si è svolta a Neuilly Sur Seine, comune a nord della capitale francese. Presenti al matrimonio anche i figli di Verratti. Fra gli invitati gli ex compagni di squadra di Verratti: Zlatan Ibrahimovic, Javier Pastore ed Ezequiel Lavezzi. Presente anche il secondo portiere della Nazionale, Salvatore Sirigu.

Dove andranno in vacanza gli azzurri: dalla Sardegna al Brasile, le mete scelte dai campioni d'Europa