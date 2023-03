Jerry Calà, come sta dopo l'infarto: l'attore dimesso dall'ospedale di Napoli

Jerry Calà sarà dimesso dalla Clinica Mediterranea di Napoli nel pomeriggio di oggi, 22 marzo. L'attore si trovava ricoverato lì dalla notte tra il 17 e il 18 marzo dopo aver avuto un infarto. Stando a quanto appreso da Fanpage.it, l'attore resterà a riposo fino a domenica per poi riprendere le riprese del suo film a partire dalla prossima settimana. Nella giornata di oggi, l'attore si è congratulato e ha ringraziato di persona tutto lo staff di medici e infermieri della Clinica Mediterranea. Adesso è grande la voglia dell'attore e regista di ritornare a lavorare dopo che il peggio è passato. In queste ore, Jerry Calà ha potuto però sperimentare il grande affetto dei fan, degli amici di sempre e dei tanti colleghi del mondo dello spettacolo. Un'ondata enorme di amore e di positività.

L'infarto



L'attore 71enne si trovava nell'hotel Santa Lucia sul Lungomare, nella notte tra venerdì e sabato, quando ha avuto un malore nel sonno. Il pronto intervento del 118 ha scongiurato il peggio, come aveva dichiarato già il manager al Corriere della Sera. Sottoposto a intervento chirurgico, uno stent per riaprire l'arteria chiusa e ristabilire il flusso del sangue, Jerry Calà è subito apparso in ripresa.