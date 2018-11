Jeremias Rodriguez lascia la tv: «Troppa falsità, apro un ristorante». Ma parte per l'Isola

Jeremias Rodriguez lascia la tv e vuole aprire un ristorante. Jeremias, fratello di Belen e Cecilia, ripercorre la strada della sorella maggiore e più famosa, aveva appunto un locale a Milano assieme a Joe Bastianich, il Ricci, che alla fine ha chiuso i battenti. Un progetto che Jeremias aveva da tempo ma a spingerlo è stata la falsità presente nel mondo dello spettacolo e l’eccessiva voglia di protagonismo: «E’ un progetto che avevo da tempo e che ho già sperimentato in passato. Voglio dare una svolta alla mia vita».

LEGGI ANCHE Ignazio Moser: «Mi separerò da Cecilia, voglio fare l’Isola dei Famosi»

Il ristorante sarà di cucina italiana: «Apro un ristorante di cucina italiana - ha svelato in un'intervista a "Novella2000" - Credo che la cucina italiana sia la migliore (…) In verità ho capito che il mondo della televisione non mi piace. C’è troppa falsità e alcune situazioni non riesco ad accettarle. Quando si accendono le telecamere tutti vogliono sentirsi protagonisti, questo non è nel mio stile. Quando sono ospite nel salotti televisivi resto spesso in silenzio, perché non mi piace né attaccare, né essere attaccato».

Nonostante tutto vorrebbe partire per l’Isola dei Famosi: «Anche Belen e Cecilia hanno partecipato. E’ una vera esperienza di vita e sono certo di riuscire a superare qualsiasi difficoltà. Vengo da un passato difficile, so cosa vuol dire vivere di stenti. Quale situazione migliore per mettermi alla prova? C’è la concreta possibilità che il progetto si realizzi».

Ultimo aggiornamento: 29 Novembre, 09:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA