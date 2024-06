Jennifer Lopez e Ben Affleck, divorzio più vicino: in vendita la super villa di Beverly Hills (a un prezzo da capogiro)

Jennifer Lopez e Ben Affleck vendono la super villa di Beverly Hills nella quale si erano trasferiti dopo il matrimonio. Il sito di gossip americano Tmz ha appreso da fonti dirette che la cantante 54enne e l'attore 51enne sono ricorsi all'agente immobiliare Santiago Arana di The Agency, famosa agenzia immobiliare di Los Angeles (Buying Beverly Hills su Netflix), per vendere la lussuosa abitazione che avrebbe un costo di 65 milioni di dollari. Per molti, un chiaro segno che il divorzio tra i "Bennifer" è davvero dietro l'angolo.

Quanto costa la villa in vendita

All'epoca la villa era costata 61 milioni di dollari (circa 56 milioni di euro).

I due hanno esaminato per due anni più di ottanta proprietà prima di scegliere la villa dei loro sogni. Avevano venduto le loro ville da single rispettivamente Jennifer Lopez a Bel Air per 42.5 milioni di dollari e Ben Affleck a Pacific Palisades per 30. Arana avrebbe già mostrato la casa per circa due settimane ma per il momento non ci sarebbe stato nessun acquirente.

L'ormai coppia separata chiede circa 65 milioni di dollari (circa 60 milioni di euro), un prezzo che potrebbe essere costretta ad abbassare per la nuova tassa americana sulle proprietà super costose e la commissione al mediatore (chiamata "broker's commission"), nonostante abbiano investito notevoli somme di denaro in miglioramenti della villa.

La coppia si scoppia

Ben Affleck avrebbe già lasciato il tetto coniugale con J-Lo, andando a vivere in un appartamento in affitto a Brentwood (quartiere chic di Los Angeles) e la cantante, a sua volta, starebbe cercando una nuova casa. La coppia si è sforzata di ricucire nell'ultimo periodo partecipando ad eventi famigliari insieme, senza successo.

Una fonte ha detto esclusivamente a Page Six che Ben Affleck è «tornato in sé» riguardo al suo matrimonio con Jennifer Lopez e sa che sono diretti verso il divorzio. «Se ci fosse un modo per divorziare per motivi di follia temporanea, lo farebbe - ha riferito -. Si sente come se gli ultimi due anni fossero stati solo un sogno febbrile, e ora è tornato in sé e capisce che non è possibile che funzioni».

I due si sono fidanzati per la prima volta all'inizio degli anni 2000, ma hanno interrotto la loro relazione a causa dell'incessante pressione dei media. La coppia si è riunita circa due decenni dopo e si è sposata a Las Vegas nel luglio 2022.