Jennifer Lopez e Ben Affleck, matrimonio in vista? Le scene intime della coppia nel nuovo video "Marry me"

Come nella sempreverde "Jenny from the block": Ben Affleck torna in un video di Jennifer Lopez e appare per un cameo nel video 'Marry Mè di Jennifer Lopez, dove la coppia si scambia coccole nel letto, senza che l'attore sia mai inquadrato pienamente in volto.

JLo, 52 anni, non ha resistito a portare un pezzetto di vita reale nel videoclip del brano cantato con Maluma e incluso nella colonna sonora dell'omonimo film, interpretato dall'attrice e cantante con Owen Wilson. Nel video, uscito giovedì, Affleck, 49 anni, è inquadrato prima di schiena e poi di lato mentre abbraccia nel letto la fidanzata Jennifer per poi tenderle la mano.

Matrimonio in vista?

Il revival dell'amore tra i Bennifer (così li chiamano) sembra durare e alla proiezione del nuovo film sono apparsi più affiatati e innamorati che mai. «Non sono mai stata più felice di adesso, in tutta la mia vita», ha dettto lei, ma non c'era grande bisogno di ricordarlo perché la felicità della coppia traspare davvero. Quindi dopo i rumor che li volevano di nuovo insieme per (ri)guadagnare popolarità, adesso sembra che tutti gli indizi portino al futuro lieto fine con tanto di fiori d'arancio. Anche perché lei spesso indossa abiti bianchi, e c'è chi immagina i due già all'altare.