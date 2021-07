Jennifer Lopez e Ben Affleck a Capri: passeggiata romantica tra selfie e applausi

Mercoledì 28 Luglio 2021, 08:09

È sbarcata sulla spiaggia di Marina Piccola con il tender del super yacht Valerie Jennifer Lopez, presenza abituale sull’isola azzurra nel clou dell’estate. La diva americana è riapparsa nella baia di Marina Piccola a Capri dove ha ormeggiato il suo super yacht di 85 metri, che batte la bandiera di St Vincent Granadina, che è rimasta al largo nei pressi dei Faraglioni.

L’affascinante cantante americana di origine portoricana è partita da Saint Tropez per la sua crociera romantica nel Mediterraneo insieme a Ben Affleck, l’attore e regista vincitore di un premio Oscar per il mitico film “Will Hunting - Genio ribelle” con il quale ha riallacciato la love story che si era interrotta nel 2004. La coppia sicuramente resterà qualche giorno sull’isola e la vacanza non finirà a largo di Marina Piccola ma continuerà stasera per seguire l’itinerario classico della movida isola, quest’anno sottotono con la pandemia, anche se Capri è completamente sotto tutela e covid free.

Chissà se la venuta sull’isola non nasconda un’altra realtà poiché la scorsa estate la bellissima Jennifer aveva annunciato le sue nozze a Capri con l’allora fidanzato Alex Rodriguez, ex giocatore di baseball. Nozze che non vennero mai celebrate perché si ruppe la relazione sentimentale tra i due e chissà se la bella JLO e l’affascinante attore non siano sbarcati sull’isola per un nuovo progetto che potrebbe vederli diventare marito e moglie. Una delle tappe di questa sera potrebbe essere una cena tête-à-tête con il suo ritrovato amore all’Anema e Core, la famosa taverna dove si è esibita più volte sul palchetto per dei siparietti canori fuori programma insieme a Guido e Gianluigi Lembo. Inseguita da fans e paparazzi, JLO è stata ripresa in via Le Botteghe proprio sotto le scale d’ingresso della galleria Zoom.