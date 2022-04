Jennifer Lopez e Ben Affleck, sesso quattro volte a settimana nell'accordo prematrimoniale

Jennifer Lopez e Ben Affleck sono la coppia dell'anno a Hollywood. L'amore, rinato dopo anni di distanza, fa sognare i fan. Presto i due convoleranno a nozze. Ma a far parlare dei "Bennifer" ultimamente è soprattutto un dettaglio spuntato dall'accordo prematrimoniale, rivelato da "Esquire". I due infatti si sarebbero messi d'accordo (con tanto di firma) sul numero di volte in cui dovranno fare sesso ogni settimana. Almeno quattro, secondo la fonte, che aggiunge: «L'idea è partita da J-Lo, ma Ben Affleck ha firmato volentieri».

Perché hanno firmato un accordo?

L'obiettivo di questa clausola matrimoniale, dopo il fiasco della prima relazione, sarebbe quello di non far calare mai il desiderio. Un vero e proprio impegno a dedicarsi sempre all'altro, senza distrazioni. I due, già fidanzati fra il 2002 e il 2004, avrebbero dovuto sposarsi anche in quell'occasione, ma a quanto pare fra i motivi della rottura ci fu proprio un'altra richiesta della superstar, cioè quella di ottenere 5 milioni di dollari di risarcimento nel caso in cui Affleck l'avesse tradita.