Jennifer Lopez, l'allenamento in palestra: cosa fa per tenersi in forma. «Mi sveglio alle 5 del mattino e cambio sempre esercizi»

Ottenere la forma fisica di J. Lo non è certo una cosa facile. Jennifer Lopez si dedica ogni giorno all'attività fisica ed è sempre pronta per una nuova sfida. «Non è un segreto che il fitness sia una parte molto importante della mia vita», ha dichiarato la cantante, 53 anni, in esclusiva a Us Weekly. «Penso che ci sia una correlazione positiva tra esercizio e salute mentale. Quando trovi un buon equilibrio attraverso determinazione e concentrazione, ti stai spingendo per essere la migliore versione di te stesso». Jennifer Lopez ha spiegato che l'esercizio fisico è "un fattore motivante" nella sua vita, dicendo che è la prima cosa che ama fare al mattino", indipendentemente da ciò che il suo "programma fitto" ha in serbo. Spesso si sveglia prma delle 5 del mattino. «Cerco di fare buone scelte e di bilanciare il mio tempo», aggiunge.

Jennifer Lopez e Ben Affleck in crisi? La cantante risponde al gossip dopo le polemiche ai Grammy

Gli esercizi in palestra





Quando si tratta di ciò su cui lavora in palestra, alla candidata ai Grammy piace mescolare spesso le cose. "Sono sempre in evoluzione e cerco cose che mi mantengano entusiasta e motivata", spiega. "Non ho paura di sfidare me stessa, quindi sono aperta a spingermi oltre, che è quello che sto facendo in questo momento mentre provo per il mio nuovo album, [This Is Me... Now], in uscita quest'estate". Il fisico tonico della star è stato per anni oggetto di discussione a Hollywood e continua ad attirare l'attenzione. Nel gennaio 2020, l'allenatrice di celebrità Tracy Anderson ha parlato di com'è andare in palestra con Lopez: «Lavorare con lei è straordinario perché è così laboriosa e ha un atteggiamento così positivo», ha detto Anderson.

A quel tempo, il cantante di "Get Right" era un fan di kickboxing, circuit training, core work, affondi e burpees. Tracy Anderson Method ha elogiato l '"etica dell'allenamento" di Lopez, osservando: "Non entra mai se non ha energia, non ha concentrazione, non ha apprezzamento. … Fa quello che vuole quando vuole".

L'esaurimento a inizio carriera



J.Lo è sempre in movimento, ma conosce anche l'importanza di dare una pausa al suo corpo. Nel luglio 2022, l'artista di "On the Floor" ha riflettuto sull'esperienza dell'esaurimento all'inizio della sua carriera. “C'è stato un tempo nella mia vita in cui dormivo dalle 3 alle 5 ore a notte. Stavo sul set tutto il giorno e in studio tutta la notte e facevo junket e giravo video nei fine settimana. Avevo circa 20 anni e pensavo di essere invincibile ", scrisse all'epoca. "Finché un giorno, ero seduta in una roulotte, e tutto il lavoro e lo stress che portavo con me, insieme al sonno insufficiente per recuperare mentalmente, mi hanno raggiunto. Ora so che è stato un classico attacco di panico provocato dall'esaurimento, ma all'epoca non avevo mai nemmeno sentito il termine. Dopo aver consultato un medico, ho capito quanto gravi potessero essere le conseguenze dell'ignorare ciò di cui il mio corpo e la mia mente avevano bisogno per essere sani ed è lì che è iniziato il mio viaggio verso il benessere».