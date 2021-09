Jennifer Lawrence è incinta: in arrivo il primo figlio col marito Cooke Maroney

Giovedì 9 Settembre 2021, 14:22 - Ultimo aggiornamento: 14:25

Jennifer Lawrence è incinta: l’attrice è in attesa del suo primo figlio, insieme al marito Cooke Maroney. A dare la notizia è stata data in esclusiva da People e poi confermata da un portavoce della 31enne star del cinema americano.

La love story tra Jennifer e Cooke

I due si sono conosciuti nel 2018, poi il matrimonio nel 2019 a Rhode Island. Alle nozze avevano partecipato altre star di Hollywood come Adele ed Emma Stone. «È il miglior essere umano che abbia mai incontrato», aveva detto l'attrice di "Hunger Games" e "Il Lato positivo", film con cui ha vinto anche l'Oscar come miglior attrice.

Ah ma quindi Jennifer Lawrence è incinta 🥺 pic.twitter.com/ctxItxhJRI — Silvi ☕️ what if...? era (@sbeaksy) September 9, 2021

Il ritorno al cinema e su Netflix

Jennifer Lawrence è anche prossima al ritorno in sala con Leonardo Di Caprio, Maryl Streep, Ariana Grande, Cate Blanchett Maryl Streep nel kolossal Netlflix "Don't look up": la data di rilascio attuale è il 10 dicembre al cinema (in un numero limitato di sale) e il 24 dicembre su Netflix.