Jeff Bezos lascia la guida di Amazon: il video che spiega tutta la storia

Lunedì 5 Luglio 2021, 18:21

Jeff Bezos lascia la poltrona di amministratore delegato di Amazon, la più grande Internet company al mondo, che lui stesso ha fondato nel 1994. A sostituirlo è Andy Jassy, capo della divisione Amazon Web Services che si occupa di servizi di cloud computing. Dopo 27 anni, Bezos insomma andrà in pensione, ma senza sparire del tutto: rimarrà infatti Presidente esecutivo, con più tempo a disposizione, però, per dedicarsi alle sue passioni. Ma chi è Andy Jassy? E di cosa si occuperà da adesso in poi uno degli uomini più ricchi al mondo? I dettagli in questo video.