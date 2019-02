Amazon, Bezos denuncia estorsione: «Tabloid minaccia di pubblicare mie foto osè»

Il numero uno di Amazon Jeff Bezos accusa la proprietà del tabloid National Enquirer, vicina al presidente americano Donald Trump, di «ricatto ed estorsione», per aver minacciato via email di pubblicare delle fotografie nude di lui e di Lauren Sanchez, la giornalista televisiva con cui Bezos ha avuto una storia. La denuncia di Bezos in un blog post.



Bezos spiega come un legale della American Media Inc (Ami) - il gruppo guidato da David Pecker, alleato e amico di Trump, e a cui fa capo il giornale scandalistico National Enquirer - ha inviato a uno dei suoi collaboratori alcune email in cui si minaccia di postare foto osè che il fondatore di Amazon avrebbe inviato via sms alla sua fidanzata Lauren Sanchez, comprese alcune foto in cui Bezos apparirebbe completamente nudo. Bezos scrive che nelle email inviate si dice che le immagini verranno postate se lui e il suo legale non diranno il falso alla stampa, affermando pubblicamente di non aver alcun elemento per dire che la copertura di Ami è stata politicamente motivata o influenzata da forze politiche. Il riferimento è ai servizi del National Enquirer che ha svelato la storia di Bezos, che sta divorziando dalla moglie MacKenzie, con la Sanchez.

