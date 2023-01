Jeff Beck morto, il leggendario chitarrista rock aveva 78 anni. La famiglia: «Ha contratto la meningite batterica»

È morto Jeff Beck, il leggendario chitarrista rock tra i più influenti degli anni sessanta e settanta. Il musicista britannico aveva 78 anni ed è scomparso per una forma letale di meningite batterica. La rivista Rolling Stone lo ha inserito al quinto posto nella lista dei 100 migliori chitarristi di tutti i tempi mentre nel 2009 è stato inserito nella Rock and Roll Hall of Fame. Divenne famoso come parte degli Yardbirds, sostituendo Eric Clapton, prima di formare la band Jeff Beck Group con Rod Stewart. Di recente aveva inciso un album con Johnny Depp.

Col suo tono, presenza fisica e volume, Beck aveva ridefinito la musica per chitarra negli anni Sessanta e influenzato movimenti come l'heavy metal, il jazz rock e il punk.

Jeff Beck morto, l'annuncio della famiglia



«A nome della sua famiglia, è con profonda e profonda tristezza che condividiamo la notizia della morte di Jeff Beck. Dopo aver contratto improvvisamente la meningite batterica, è morto serenamente ieri. La sua famiglia chiede privacy mentre elaborano questa tremenda perdita», si legge sulla sua pagina Instagram.